A Chiavazza...è arrivata la Stella Cometa! FOTO e VIDEO

Da oggi pomeriggio giovedì 11 dicembre a Chiavazza è arrivato il Natale! il gruppo degli Alpini ha posato la grande Stella Cometa sulla facciata della Chiesa Santa Maria Assunta e San Quirico a Chiavazza. Nasi all'insù dunque dal tardo pomeriggio quando la stella verrà accesa e assieme alle luminarie messe dal Comune contribuirà a rendere l'atmosfera calda e accogliente, da ...Natale.

Come da tradizione, nei giorni scorsi il gruppo Alpini ha anche allestito nuovamente il presepe fuori dalla chiesa di San Rocco nato dall’idea e desiderio degli Alpini Franco, Gabriele e Giuseppe, che sono stati impegnati per più di tre mesi per la realizzazione e sabato è in programma la recita dei bambini della scuola materna Lorenzo Cucco. Per i più grandi bisognerà attendere: genitori e nonni festeggeranno l'arrivo del Natale con i bambini delle elementari venerdì 19, il giorno della fine della scuola prima delle vacanze.

E quindi, da Chiavazza....buon Natale a tutti! E grazie agli Alpini!