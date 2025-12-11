Sciopero CGIL, anche a Biella ci sarà il corteo

Domani, 12 dicembre, avrà luogo lo sciopero generale proclamato dalla CGIL. In un nota si riportano i motivi della protesta: “Aumentare salari e pensioni per fermare l'innalzamento dell'età pensionabile. No al riarmo e investire su sanità e istruzione. Contrastare la precarietà per vere politiche industriali unita ad una riforma fiscale equa e progressiva”.

Anche da Biella si terrà una manifestazione: il ritrovo è previsto alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto, all'angolo con via Lamarmora, con partenza del corteo verso piazza Santa Marta (ore 10). Alle 12, invece, è prevista la conclusione dell'evento.