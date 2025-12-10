Clima di festa a Ternengo per la cerimonia di accensione dell'Albero di Natale. L'evento si è svolto lunedì pomeriggio, 8 dicembre, con la partecipazione di tanti bambini e famiglie.

Alla presentazione del libro scritto da una residente, Loretta Nuccio, è poi seguita la donazione di un quadro della stessa autrice, con l'inizio dei laboratori di Natale dedicati ai più piccoli. In seguito, proprio le loro opere realizzate sono state appese sull'Albero poco prima dell'illuminazione che ha affascinato la comunità.

Non sono mancati a questo appuntamento nemmeno i membri dell'amministrazione comunale e i volontari della Pro Loco che hanno anche offerto una squisita merenda ai bimbi.