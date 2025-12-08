Brusnengo celebra l'8 dicembre: si accendono le luci e attività per i più piccoli

Con il patrocinio del Comune di Brusnengo, oggi, 8 dicembre 2025, in paese si festeggia “Luci di Natale”.

I volontari delle associazioni brusnenghesi invitano la popolazione all’accensione dell’albero di Natale allestito dal Comune, che sarà allietata dai canti dei bambini delle scuole.

L’appuntamento è in piazza Matteotti (piazza Valle) alle ore 17.00, con una merenda per tutti offerta dalla Pro Loco e dagli Alpini e con un’esposizione di biglietti natalizi realizzati dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria.

Durante il pomeriggio sarà presente Babbo Natale, che distribuirà caramelle ai bambini.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio la piazza ospiterà inoltre un’esposizione di lavoretti dei bambini delle scuole primaria e dell’infanzia di Brusnengo.