Vigliano, Centro Incontro: attività e socialità anche nel mese di dicembre

Proseguono anche in questo mese di dicembre le attività e gli eventi presso il Centro Incontro di Vigliano Biellese: molto apprezzate le lezioni di inglese aperte a tutti e gli immancabili spettacoli comici, divenuti ormai appuntamenti attesi dai frequentatori.

Per accompagnare la comunità verso il clima delle festività, il calendario si arricchisce inoltre di nuove proposte dedicate al periodo natalizio: laboratori artistici; intrattenimento musicale; giochi e attività ricreative; momenti di socializzazione per gli auguri di buon Natale e felice 2026.Tutte le iniziative rientrano nel progetto “Attivamente Senior” e sono realizzate anche grazie al prezioso contributo della Regione Piemonte.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare numerosi e a vivere insieme un dicembre ricco di occasioni di incontro, creatività e divertimento. Per ulteriori informazioni sul programma delle attività è possibile consultare la locandina con il programma del mese di dicembre o contattare i referenti del Centro Incontro al numero di telefono: 015 512391.