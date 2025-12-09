 / CRONACA

CRONACA | 09 dicembre 2025, 12:40

Biella, anziano travolto da un'auto in via Torino: è grave in ospedale

Non è in pericolo di vita, il fatto è avvenuto ieri mattina.

biella anziano

Biella, anziano travolto da un'auto in via Torino: è grave in ospedale (foto di Riccardo Tosi per newsbiella.it)

È stato condotto al Pronto Soccorso in codice rosso ma non è in pericolo di vita l'uomo di 83 anni che, nella mattinata di ieri, 8 dicembre, è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando via Torino sulle strisce pedonali. Alla guida un biellese di 53 anni.

Sul posto sono giunti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza all'anziano, subito caricato a bordo dell'ambulanza per il trasporto in ospedale. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

News collegate:
 Biella: uomo investito in via Torino  - 08-12-25 11:37

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore