Biella, anziano travolto da un'auto in via Torino: è grave in ospedale

È stato condotto al Pronto Soccorso in codice rosso ma non è in pericolo di vita l'uomo di 83 anni che, nella mattinata di ieri, 8 dicembre, è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando via Torino sulle strisce pedonali. Alla guida un biellese di 53 anni.

Sul posto sono giunti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza all'anziano, subito caricato a bordo dell'ambulanza per il trasporto in ospedale. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per gli accertamenti di rito.