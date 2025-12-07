Biella, due incidenti all’alba: c'è una persona in ospedale

Doppio incidente stradale nella prima mattinata di oggi, 7 dicembre, a Biella, lungo la strada Cantone Masserano e Calaria e in prossimità della rotonda tra via Oremo e via Piacenza.

Dalle informazioni raccolte, sembra che in un caso un uomo sia stato accompagnato in Pronto Soccorso per le cure del caso. Ai Carabinieri, presenti sul posto, il compito di accertare la dinamica dei sinistri.

Ieri, invece, intorno alle 18, è avvenuto uno scontro tra due mezzi all'altezza del Municipio di Vigliano Biellese. Fortunatamente non si registrati feriti, con i conducenti impegnati nella compilazione del modello cid.