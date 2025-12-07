 / CRONACA

CRONACA | 07 dicembre 2025, 09:40

Cossato, coppia di anziani derubata mentre fa la spesa

Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.

cossato furto

Cossato, coppia di anziani derubata mentre fa la spesa (foto di repertorio)

Colpo con destrezza nella mattinata di ieri, 6 dicembre, in un supermercato di Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, una coppia di anziani, residente in un paese vicino, è stata derubata del portafoglio mentre stava facendo la spesa.

Dopo che si sono accorti del furto, i coniugi hanno immediatamente avvisato il personale e le forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e individuare il presunto responsabile. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore