Cossato, coppia di anziani derubata mentre fa la spesa

Colpo con destrezza nella mattinata di ieri, 6 dicembre, in un supermercato di Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, una coppia di anziani, residente in un paese vicino, è stata derubata del portafoglio mentre stava facendo la spesa.

Dopo che si sono accorti del furto, i coniugi hanno immediatamente avvisato il personale e le forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e individuare il presunto responsabile. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.