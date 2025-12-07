Lessona: contributo di 5.500 euro all’Associazione Lessonese di Volontariato per il 2025

Il Comune di Lessona ha deciso di assegnare un contributo di 5.500 euro all’Associazione Lessonese di Volontariato per l’anno 2025, a sostegno delle attività di pubblica utilità svolte dai volontari sul territorio. La somma, che si legge in una delibera di giunta, è destinata a coprire spese dirette legate alla polizza assicurativa, al funzionamento e all’organizzazione dell’associazione e altri oneri necessari alla realizzazione dei progetti previsti.

L’erogazione del contributo sarà subordinata alla presentazione di documentazione attestante le attività svolte dall’associazione, come previsto dal Regolamento Comunale sui contributi.

La Giunta Comunale ha approvato la delibera all’unanimità e l’ha resa immediatamente eseguibile.