Biella, furti a Città Studi e al Centro di Salute Mentale: forse i ladri sono gli stessi

Potrebbe esserci dietro la stessa mano nel doppio furto avvenuto nella notte a Città Studi e nella sede del Centro di Salute Mentale, a Biella.

Sembra proprio che il modus operandi e l'arco temporale della rapina (dalle 17.30 di ieri alle 7.30 di oggi) sia praticamente lo stesso: i malviventi, infatti, avrebbero forzato, in entrambi i casi, una porta antipanico per introdursi nelle due strutture.

Al campus universitario avrebbe prima scassinato quattro distributori automatici (in cerca di monetine) e poi rubato tre computer portatili per un danno da quantificare. Nei locali di strada Campagné, invece, due pc portatili e un termoscanner sono stati portati via. A far luce sui due casi i Carabinieri.