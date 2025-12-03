Eleganza e comfort: un incontro imperdibile per gli anziani

Domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 16 presso la sede di Confartigianato Biella in via Galimberti 22, si terrà un incontro gratuito dedicato al "Benessere e stile degli anziani". L’evento, organizzato da Anap Confartigianato Biella e Anap Confartigianato Imprese Piemonte, offrirà consigli pratici per migliorare l’aspetto personale e il comfort nella vita quotidiana.

Durante l’evento, le partecipanti potranno apprendere come scegliere gli accessori più adatti, scoprire abbinamenti che valorizzano ogni figura e imparare a riutilizzare in modo intelligente abiti e tessuti già presenti in casa. Saranno inoltre condivisi piccoli trucchi per sentirsi sempre in ordine e a proprio agio ogni giorno.

Le ospiti dell’evento saranno Elisa Incoronato e Cinzia La Rocca, pronte a fornire suggerimenti pratici e consigli personalizzati. Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 015 8551710.