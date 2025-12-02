 / CRONACA

Fuga gas da un contatore, Vigili del Fuoco in azione a Cossato

Fuga gas da un contatore, Vigili del Fuoco in azione a Cossato (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Cossato per una fuga gas registrata in un contatore esterno. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, 2 dicembre. Sul posto la squadra di Biella per la messa in sicurezza del dispositivo, assieme ai tecnici preposti.

g. c.

