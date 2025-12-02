Fuga gas da un contatore, Vigili del Fuoco in azione a Cossato

Intervento dei Vigili del Fuoco a Cossato per una fuga gas registrata in un contatore esterno. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, 2 dicembre. Sul posto la squadra di Biella per la messa in sicurezza del dispositivo, assieme ai tecnici preposti.
In Breve
martedì 02 dicembre
lunedì 01 dicembre
domenica 30 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Elezioni dei consigli di quartiere, Buongiorno Biella e Costruiamo Biella: "Grazie a tutti i 3.452 cittadini che hanno votato"
Grazie a tutti i dipendenti comunali, all’assessore Gallello per aver creduto in questo strumento...