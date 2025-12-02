Biella, il Comune annulla oltre mille euro di multe

Il Comune di Biella ha approvato il discarico (cancellazione) di una serie di importi legati a vecchie multe del Codice della Strada, risultate non più esigibili a causa di errori tecnici, pagamenti già effettuati o decessi dei destinatari. La decisione è stata formalizzata con una determinazione dirigenziale del Settore Sicurezza. Tre sono le principali situazioni riscontrate: debitori deceduti, comunicazione corretta ma non registrata e verbale già pagato inserito per errore nel ruolo coattivo.

Nel dettaglio, per quattro verbali emessi nel 2022 l’obbligato in solido è deceduto. In base alla Legge 689/1981, le multe non si trasmettono agli eredi, quindi gli importi non possono più essere riscossi.

Un altro caso riguarda una società di noleggio che aveva comunicato nei tempi previsti i dati del locatario del veicolo multato (febbraio 2022). La comunicazione, però, non era stata registrata per errore, facendo ricadere sull’azienda la responsabilità della violazione. Accertata la correttezza della documentazione, il Comune ha accolto la richiesta di discarico.

Un ultimo verbale (aprile 2023) risultava già pagato integralmente a inizio anno. Nonostante ciò, era stato inserito nella lista delle sanzioni da riscuotere.

Accertato l’errore, l’importo è stato eliminato dagli elenchi.

Il Comune ha quindi approvato il discarico di queste multe: in totale, si tratta di 993,30 euro che non saranno più considerati entrate dell’ente.





