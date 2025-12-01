 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 01 dicembre 2025, 07:10

Casapinta, inaugurato il sentiero del "Bosco Animato" FOTO

Gli alunni della Scuola Primaria di Strona alla scoperta del Lago delle Piane.

Nella splendida cornice del Lago delle Piane di Casapinta, sabato 22 novembre è stato inaugurato il sentiero del “Bosco Animato”.
L’inaugurazione ha rappresentato il momento finale di una collaborazione tra il Comune di Casapinta e la Scuola Primaria di Strona “Serena Gibello Foglio”, che ha coinvolto anche la pittrice Rita Torello Viera.

Alunni e docenti hanno collaborato con l’artista alla realizzazione di occhi di legno, poi posizionati sugli alberi, e di disegni dedicati alla flora e alla fauna del luogo, arricchiti da ricerche sulle abitudini degli animali. I lavori sono stati esposti in una mostra allestita nel Salone Polivalente di Casapinta.

Per dare avvio alla passeggiata, alla quale hanno partecipato circa 60 persone tra bambini e adulti, un simpatico elfo ha accolto i presenti invitandoli a percorrere il sentiero alla scoperta degli alberi “che ti osservano e ti parlano”, fino a raggiungere il “Lago Nascosto”.
Presente anche il sindaco di Casapinta, Danilo Cavasin, che ha spiegato ai bambini come le piante realizzano la fotosintesi clorofilliana e come il bosco rappresenti un ambiente indispensabile per la vita.

Al termine della passeggiata è stata offerta la merenda presso il Salone Polivalente, dove si è tenuta anche la premiazione di alunni e docenti. «È stato un bel momento di condivisione e di conoscenza del nostro territorio» affermano le insegnanti, che ringraziano per la ricca e positiva esperienza.

Danilo Cavasin ha dichiarato: «Ci auguriamo che, in futuro, molte scolaresche possano essere accompagnate in questa passeggiata tanto emozionale quanto didattica: una didattica vissuta nella natura, per imparare a comprenderla e rispettarla. È un’opportunità preziosa che non possiamo permettere di far perdere a chi, un giorno, avrà nelle proprie mani il nostro futuro».
E ha aggiunto: «Ci tengo inoltre a precisare che questo percorso si sviluppa lungo una parte dei sentieri che, in questi ultimi cinque anni, volontari appassionati hanno riscoperto e rimesso a nuovo, rendendoli addirittura percorribili in MTB. Venite a Casapinta ad esplorarli e lasciatevi sorprendere dalle sponde selvagge del Lago Nascosto, il suggestivo Lago delle Piane».

C.S., G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore