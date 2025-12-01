Casapinta, inaugurato il sentiero del "Bosco Animato" FOTO

Nella splendida cornice del Lago delle Piane di Casapinta, sabato 22 novembre è stato inaugurato il sentiero del “Bosco Animato”.

L’inaugurazione ha rappresentato il momento finale di una collaborazione tra il Comune di Casapinta e la Scuola Primaria di Strona “Serena Gibello Foglio”, che ha coinvolto anche la pittrice Rita Torello Viera.

Alunni e docenti hanno collaborato con l’artista alla realizzazione di occhi di legno, poi posizionati sugli alberi, e di disegni dedicati alla flora e alla fauna del luogo, arricchiti da ricerche sulle abitudini degli animali. I lavori sono stati esposti in una mostra allestita nel Salone Polivalente di Casapinta.

Per dare avvio alla passeggiata, alla quale hanno partecipato circa 60 persone tra bambini e adulti, un simpatico elfo ha accolto i presenti invitandoli a percorrere il sentiero alla scoperta degli alberi “che ti osservano e ti parlano”, fino a raggiungere il “Lago Nascosto”.

Presente anche il sindaco di Casapinta, Danilo Cavasin, che ha spiegato ai bambini come le piante realizzano la fotosintesi clorofilliana e come il bosco rappresenti un ambiente indispensabile per la vita.

Al termine della passeggiata è stata offerta la merenda presso il Salone Polivalente, dove si è tenuta anche la premiazione di alunni e docenti. «È stato un bel momento di condivisione e di conoscenza del nostro territorio» affermano le insegnanti, che ringraziano per la ricca e positiva esperienza.

Danilo Cavasin ha dichiarato: «Ci auguriamo che, in futuro, molte scolaresche possano essere accompagnate in questa passeggiata tanto emozionale quanto didattica: una didattica vissuta nella natura, per imparare a comprenderla e rispettarla. È un’opportunità preziosa che non possiamo permettere di far perdere a chi, un giorno, avrà nelle proprie mani il nostro futuro».

E ha aggiunto: «Ci tengo inoltre a precisare che questo percorso si sviluppa lungo una parte dei sentieri che, in questi ultimi cinque anni, volontari appassionati hanno riscoperto e rimesso a nuovo, rendendoli addirittura percorribili in MTB. Venite a Casapinta ad esplorarli e lasciatevi sorprendere dalle sponde selvagge del Lago Nascosto, il suggestivo Lago delle Piane».