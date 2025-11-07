Teens Basket in trasferta: domani sera in campo a Genova

Domani sera, 8 novembre, alle ore 20:00, i ragazzi del Teens saranno impegnati nell’ottava partita del campionato KO in trasferta a Genova, dove affronteranno la Interglobo Genova, formazione attualmente al nono posto in classifica con tre vittorie e quattro sconfitte.

Lo staff tecnico e la squadra stanno completando gli ultimi preparativi con l’obiettivo di espugnare anche il campo della città della Lanterna e mantenere così la propria posizione ai vertici della classifica.

Per affrontare al meglio la sfida, il gruppo fa affidamento su quattro elementi fondamentali: attenzione, consapevolezza, leggerezza mentale e caparbietà, qualità che hanno finora contraddistinto il percorso del team e che saranno determinanti anche nell’incontro di domani sera.