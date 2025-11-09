Prima partita di basket nella nuova palestra di Ponderano

Serata di sport ed entusiasmo quella di sabato 8 novembre, con la prima partita di basket disputata nella nuova palestra comunale di Ponderano, inaugurata lo scorso 18 ottobre.

Per la prima volta, dopo anni di attesa, il pubblico ha potuto assistere agli incontri sportivi all’interno della rinnovata struttura, offrendo ai genitori e alle famiglie l’opportunità di vedere da vicino le performance dei giovani atleti ponderanesi.

"E' stato un momento importante per tutta la comunità - commenta il sindaco Roberto Locca - che ritrova finalmente uno spazio moderno e accogliente dedicato allo sport e all’aggregazione sociale. La nuova palestra rappresenta infatti un investimento significativo per i giovani, che possono allenarsi e crescere in un ambiente sicuro e adeguato, ma anche per le famiglie, che possono condividere e sostenere da vicino i percorsi sportivi dei propri figli".