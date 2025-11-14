Nuova sfida all'orizzonte per il Teens Basket Biella

Il Teens Basket Biella torna a giocare in casa sabato sera, alle 20.30, al Palapajetta. Di fronte troveranno una squadra da affrontare nel migliore dei modi, una squadra da non sottovalutare che, nelle ultime settimane, ha sostituito la guida tecnica ed inserito giocatori importanti; inoltre, nelle ultime due settimane, ha vinto due partite su due, staccandosi dal fondo della classifica.

Il Teens é concentrato e consapevole che il campionato é lunghissimo e che sabato servirà una prova maiuscola per portare a casa altri due punti e rimanere là in alto.