Biella, scontro tra auto al Villaggio: due donne in ospedale FOTO

Incidente stradale tra due auto a Biella. È successo nella mattinata di oggi, 28 novembre, all'incrocio tra via Donato e corso 53° Fanteria, al Villaggio Lamarmora.

Alla guida due donne di 56 e 31 anni, subito assistite dal personale sanitario del 118 e trasportate al Pronto Soccorso in codice giallo. Inoltre sembra che a bordo di uno dei mezzi fosse presente anche un neonato di pochi mesi, regolarmente posizionato sul sedile e portato in ospedale per alcuni accertamenti.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica del sinistro.