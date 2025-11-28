Cossato in festa per i 100 anni della Scuola dell'Infanzia Centro

Giornata storica per la comunità di Cossato. Nella mattinata di ieri, 27 novembre, si è tenuta la festa dei 100 anni della Scuola dell'Infanzia Centro, situata in piazza Perotti.
Presenti, oltre a molti bambini dell'istituto, giunti con le loro famiglie, anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Moggio, assieme agli insegnanti e ai dirigenti scolastici.
Per l'occasione, gli alunni hanno prima intonato una canzone poi svelato la loro “torta speciale” per il primo secolo di vita di una realtà molto apprezzata dalla cittadinanza di Cossato.