Karate, oro e argento per la Dragon's

Ecco una gara per Dragon's Karate di Vigliano Biellese, tutta al femminile, tutte per la specialità del kata!

Sono pochissime le palestre che praticano a livello agonistico tutte e due le specialità, la maggior parte si concentra sul kumite, più facile da gestire in confronto al kata! A Torino le tre atlete allenate dal Maestro Palma Arpone, nella gara organizzata da Aics salgono sul tatami per la sfida del kata che si conclude con atlete d'oro e d'argento.

La prima è Giulia Mancini a conquistare la medaglia d'oro, poi è la volta di Lisa Zoccola che non lascia spazio e tiene tutti dietro di se con la medaglia d'oro, ed infine Sara Roberto che dopo una pausa di due settimane passate in Giappone, torna con la voglia di gareggiare e ottiene la medaglia d'argento!