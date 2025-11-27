Biella, un concerto jazz apre il festival “La Città del Lavoro 2025”: ci sarà anche Max Tempia

Un evento speciale è in programma al Biella Jazz Club per giovedì 27 novembre alle 21.30: il Concerto di Apertura del festival “La Città del Lavoro 2025”.

La seconda edizione del festival di storia, promosso dal Centro di Documentazione “Adriano Massazza Gal” e diretto da Fabrizio Loreto, docente di Storia contemporanea all'Università di Torino aprirà gli eventi proprio nello storico Jazz Club di Palazzo Ferrero con un concerto “Working Riff” con Silvia Fusè e Max Tempia 4et.

Max Tempia, musicista biellese, attualmente pianista dell’orchestra di Domenica In su Raiuno, accompagnerà la bravissima cantante milanese Silvia Fusè per una serata dedicata al jazz, ma anche ai brani italiani riarrangiati e un momento dedicato ai brani che in qualche modo sono legati al lavoro. Non potrà mancare un ricordo di Ornella Vanoni con alcuni brani celebri. Silvia Fusè ha cantato con molte band sia come solista che come corista, Dirotta su Cuba, Mario Biondi, Ron, Francesco Baccini, Ronnie Jones e Tom’s Family, con i Dirotta, come solista, ha inciso il singolo “Legati e Liberi”.

Molte le trasmissioni televisive come il Saturday Night Live su Italia 1 e CrozzaItaliaLand sulla 7, recentemente ha tenuto dei concerti con la CM Orchestra con Tony Hadley, voce solista degli Spandau Ballet. Il quartetto è completato da Massimo Serra alla batteria, componente storico della Treves Blues Band e da Fabio Buonarota alla tromba, da anni stabile nella band di Mario Biondi e direttore della Saint James Big Band di Candelo.