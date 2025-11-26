Biella celebra “Orange the World” contro la violenza di genere FOTO

Ieri, martedì 25/11 presso l’Hotel Agorà Palace si è tenuta la nostra serata di celebrazione dell’“Orange the World” campagna internazionale contro la violenza di genere.

Durante la serata sono stati nostri graditissimi ospiti: Elena Chiorino Vice Presidente della Regione Piemonte, Paola Rava Presidente del Tribunale di Biella, e il Colonnello Marco Giacometti Comandante Provinciale dei Carabinieri nella provincia di Biella.

La Vicepresidente Elena Chiorino nel suo saluto ci ha parlato di tutte le attività che sta portando avanti come regione, in aiuto delle donne, trovare iniziative per permettere alla donna di poter scegliere liberamente se essere madre, essere lavoratrice o entrambe le cose con aiuti che le permettano di fare carriera se lo desidera, ad. Es. ampliando gli orari degli asili nido.

Ci sono poi tante altre iniziative portate avanti su Istruzione Diritto allo studio universitario, lavoro, formazione professionale, Welfare, temi su cui ha delega ha nel Suo incarico.

Il Colonnello Marco Giacometti è stato il nostro relatore della serata ha proiettato un filmato toccante che ci ha fatto riflettere, ci ha portato esempi concreti che ha seguito anche nel Biellese, ha catalizzato l’attenzione delle numerose socie e ospiti.

Ci ha spiegato l’ attività di formazione che svolge nelle scuole in accordo con i docenti, grazie ai protocolli firmati con il MIUR, incontro utilissimi per formare i ragazzi su quali possono essere i segnali di violenza a cui prestare attenzione e per stimolare la cultura dell’aiuto. Gli amici, la famiglia, anche solo le persone che notano comportamenti anomali, possono essere importanti per individuare una situazione di malessere.

Tanti sono gli strumenti oggi in atto per segnalare e per chiedere aiuto, il “Violenzametro” è uno strumento semplice, ma molto efficace per spiegare i segnali a cui prestare attenzione, è importante sapere che loro sono a disposizione della Comunità e possono aiutare.

Ringraziamo il Comando Provinciale dei Carabinieri che ha illuminato la caserma con il colore arancione.

L’arancione è utilizzato come colore simbolo di un futuro senza violenza, un colore che richiama luce, energia positiva e speranza. significa:sensibilizzare sul tema della violenza contro donne e ragazze; mostrare solidarietà alle vittime; promuovere un impegno collettivo per la prevenzione e l’eliminazione della violenza di genere.

Ringraziamo le nostre socie e i numerosi ospiti per la partecipazione nell’auspicio che queste giornate di sensibilizzazione ci aiutino a migliorare la sensibilità di tutti su questi temi.