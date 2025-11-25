Sordevolo, un fine settimana di eventi tra gospel e Mercatino degli Angeli

Un intenso weekend ha animato Sordevolo e la Valle Elvo, inaugurato sabato sera dalla partecipata serata gospel nella chiesa parrocchiale. Il Coro Asylum Como ha emozionato il pubblico con Total Praise, eseguito in memoria dei volontari Laura, Andrea e Massimo, in un clima di grande partecipazione e raccoglimento. La giornata di domenica ha confermato il successo del Mercatino degli Angeli, che il 23 novembre ha richiamato migliaia di visitatori da tutto il Piemonte, anche grazie all’arrivo di diversi pullman turistici.

Le vie del paese sono state animate da bancarelle, truccabimbi e musica dal vivo del gruppo Vecchi Tempi. Sempre molto gettonata l'area ristoro con la polenta concia tipica di Sordevolo. Accanto al mercatino, i visitatori hanno potuto apprezzare anche la mostra di Placido Castaldi ospitata nelle sale comunali, le sculture di Cecilia Birsa e il Museo della Passione, aperti durante tutte le date della manifestazione e facilmente raggiungibili dall’area dell’evento.

Il Mercatino degli Angeli tornerà domenica 30 novembre con tante novità: alle 10 "Arriva Babbo Natale"! e si giocherà con lui sino alle 18, durante tutta la giornata Incontro con il Centurione della Passione di Sordevolo, alle 15.30 lo spettacolo Imprevisti di Natale al Teatro Giovanni XXIII e la musica itinerante della Street Band di Santhià. Attesi anche gli Angeli in Moto, che faranno visita alla manifestazione portando un tocco speciale alla nuova giornata dedicata all’avvio del periodo natalizio.