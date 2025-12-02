Donna trovata ferita sotto il Ponte del Viona, soccorsi all’alba a Mongrando

Intervento di soccorso nel comune di Mongrando. Stando alle prime ricostruzioni, è stata ritrovata gravemente ferita sotto il Ponte del Viona, in via per Cerrione, una donna.

L'allarme è scattato intorno alle 4.30 di questa mattina, 2 dicembre. Sul posto sono giunti velocemente i tecnici del Soccorso Alpino e le squadre dei Vigili del Fuoco che, con l'ausilio dell'autoscala, hanno recuperato e stabilizzato la donna. In seguito, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso.

È in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto ma nella caduta avrebbe riportato diverse fratture da codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi di rito.