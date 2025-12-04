 / Valle Elvo

Sordevolo, bando per gli alpeggi: nuova pubblicazione la prossima settimana

Potranno partecipare sia gli attuali gestori (che manterranno il diritto di prelazione), sia eventuali nuovi soggetti interessati.

E' stata annullata d'ufficio in questi giorni dalla giunta comunale di Sordevolo una precedente deliberazione del 13 novembre che riguarda la concessione amministrativa per sei anni di quattro alpeggi comunali a partire dal 2026, nonché la concessione di un ulteriore alpeggio per il periodo 1° aprile 2026 – 31 marzo 2032, ma è solo una questione di giorni, e verrà riproposta.

Il provvedimento annullato riguardava nel dettaglio l'Alpe Settefontane e Alpe Deir Rosso, Erba Bosoni, Bozzole e Varnei, Alpe Graner, Alpe Carera e Serracorta, Alpe Pian Pre Inferiore e Superiore e la concessione era rivolta a imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati che allevano bovini, ovini, caprini ed equini oppure a cooperative agricole che allevano bovini, ovini, caprini ed equini. 

A imporre l'annullamento del provvedimento sono state mere questioni tecniche, spiega il sindaco Lunardon: “Nella stesura dei documenti sono stati fatti alcuni errori formali che dovevamo correggere immediatamente. Fortunatamente ce ne siamo accorti, ci spiace per il disguido, ma stiamo già provvedendo alla revisione e la prossima settimana la delibera sarà nuovamente proposta e gli interessati potranno presentare domanda”.

Potranno partecipare sia gli attuali gestori (che manterranno il diritto di prelazione), sia eventuali nuovi soggetti interessati.



 

s.zo.

