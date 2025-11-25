Pollone si illumina di rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne

Anche Pollone ha aderito alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, illuminando di rosso un punto simbolico del paese. Il gesto intende sottolineare l’importanza di un tema che riguarda ogni comunità, indipendentemente dalle dimensioni o dalla tranquillità del territorio.

Il sindaco Paolo Tha ha voluto condividere un messaggio rivolto ai cittadini: "Oggi ci uniamo a tutte le comunità d’Italia per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche qui a Pollone, paese piccolo e tranquillo, dove tutti ci conosciamo e ci salutiamo per strada, non possiamo pensare che questi temi non ci riguardino. La nostra serenità è un valore prezioso, qualcosa che abbiamo costruito insieme negli anni. Ed è proprio per questo che dobbiamo continuare a vigilare, ad ascoltare, a non voltare lo sguardo dall’altra parte.

La sicurezza non è fatta solo di numeri o regole: nasce dal rispetto, dall’attenzione reciproca, dal coraggio di parlare e di sostenere chi ha bisogno. Oggi ricordiamo tutte le donne che non hanno potuto trovare protezione e rinnoviamo l’impegno affinché ogni donna possa sentirsi al sicuro, rispettata e libera. Facciamo in modo che Pollone resti una comunità serena, ma soprattutto una comunità giusta".

Un’iniziativa semplice ma significativa, che ribadisce l’impegno del paese nel promuovere attenzione, rispetto e protezione verso tutte le donne.