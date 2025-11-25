Blitz dei Carabinieri in Valle Elvo, 5 persone denunciate per spaccio e favoreggiamento

I Carabinieri della Compagnia di Biella hanno concluso un'attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia, denunciando in stato di libertà cinque persone, tre magrebini tra i 27 e i 29 anni, domiciliati nel Milanese, e due biellesi, un uomo ed una donna di 27 e 24 anni. I militari avevano notato da alcuni giorni un’autovettura sospetta muoversi tra la città e la Valle Elvo.

Hanno quindi deciso di procedere ad un controllo, bloccandola a Mongrando mentre scendeva verso Biella guidata dalla donna. L’auto e tutti gli occupanti sono stati accuratamente perquisiti ed all'interno di una scarpa, indossata da uno degli stranieri, sono stati trovati circa 100 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. Dagli approfondimenti svolti è emerso che i due biellesi agevolavano da tempo i cittadini stranieri, accompagnandoli in auto per raggiungere le zone boschive dove spacciavano. La donna è stata inoltre denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli esami per accertare la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati, da ritenere innocenti sino a condanna definitiva, potranno portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.