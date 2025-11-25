Alpini, a Cossato Moreno Zanin è riconfermato capogruppo (foto di repertorio)

Alpini di Cossato e Quaregna uniti nel segno della continuità. Nella giornata di sabato, 22 novembre, si è tenuta la votazione del nuovo consiglio direttivo, che sarà ancora guidato per i prossimi tre anni dal capogruppo Moreno Zanin.

Al suo fianco vengono confermati Sergio Poletto, Massimiliano Selva, Massimo Cagna, Giorgio Raniero, Nicola Scavone, Giuseppe Olearo, Giancarlo Crestani e Giuseppe Barotti. Tra le new entry del direttivo figurano Roberto Monteferrario, Carlo Aglietti e Giuseppe Vizia.