Biella | 25 novembre 2025, 16:30

Biella, al via il nuovo corso per Operatore Socio Sanitario presso la Fondazione Ghirardi ETS

L’Agenzia Formativa "E.G. Ghirardi" ha inaugurato una nuova sede a Biella, in Via Belletti Bona 20. La struttura, recentemente accreditata dalla Regione Piemonte, nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa e i servizi di orientamento, contribuendo allo sviluppo professionale e investendo nel futuro del territorio. La sede di Biella è stata concepita per rispondere in modo mirato alle esigenze locali, promuovendo la qualificazione e l’aggiornamento professionale nei settori socio-assistenziale e artistico tipico. Il nostro obiettivo è valorizzare le competenze del territorio, offrendo percorsi formativi di alta qualità, in linea con le reali richieste del mercato del lavoro.

È in partenza il corso di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS), riconosciuto dalla Regione Piemonte. Il corso è finanziato con i fondi Forma.Temp e si realizza in collaborazione con Synergie Italia Agenzia per il Lavoro, nell’ambito delle politiche attive per l’occupazione e della qualificazione professionale nel settore socio-sanitario.

Con una durata complessiva di 1000 ore, di cui 450 ore di stage professionalizzante, il percorso forma figure altamente qualificate in grado di operare nei contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi, in collaborazione con équipe multiprofessionali e multidisciplinari.

Gli allievi e le allieve saranno accompagnati/e da tutor esperti e docenti qualificati, in un percorso che unisce una solida preparazione teorica a un’intensa attività laboratoriale e di tirocinio presso strutture di eccellenza del territorio. Gli stage, organizzati in collaborazione con enti socio-sanitari e residenze assistenziali locali, offriranno ai partecipanti un’esperienza diretta e concreta nei diversi ambiti di intervento dell’operatore socio-sanitario: dall’assistenza alla persona fragile e non autosufficiente al supporto nelle attività quotidiane e nelle pratiche di cura e riabilitazione.

Il corso, che si svolgerà in orario diurno, in modalità part-time verticale (3 giorni a settimana da lunedì a mercoledì), rappresenta un’importante opportunità di inserimento lavorativo: al termine del percorso, e previo conseguimento della qualifica, i partecipanti verranno inseriti in strutture e servizi convenzionati, in linea con i fabbisogni occupazionali del settore.

Le selezioni si svolgeranno entro la prima settimana di dicembre 2025.

“Il nostro obiettivo – dichiara la direzione della Fondazione Ghirardi – è formare professionisti competenti e consapevoli del proprio ruolo, capaci di coniugare competenze tecniche, empatia e responsabilità etica. L’Operatore Socio Sanitario è oggi una figura essenziale per il benessere delle persone e per la qualità dei servizi di assistenza.”

Informazioni e iscrizioni:
Fondazione E.G. Ghirardi – ETS
📍 Via Belletti Bona, 20 – Biella
📞 015 9769596
📧b21-3@fondazioneghirardi.academy
🌐 https://www.fondazioneghirardi.it/

C.S. Fondazione Ghirardi, G. Ch.

