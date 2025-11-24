Forte di Bard presenta “Fernando Botero. Tecnica monumentale”

 / EVENTI

Al Forte di Bard arriva uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: “Fernando Botero. Tecnica monumentale”, una grande mostra dedicata al maestro colombiano celebre in tutto il mondo per le sue iconiche figure voluminose e per uno stile immediatamente riconoscibile.

Il prestigioso polo culturale valdostano rende omaggio a Botero con un progetto espositivo di altissimo livello, che riunisce oltre cento opere tra disegni, dipinti e sculture. Un percorso affascinante capace di raccontare, con freschezza e intensità, l’evoluzione della sua tecnica e della sua visione artistica.

Il visitatore viene guidato attraverso i temi più amati dell’autore — dal circo ai nudi, dalle nature morte alle scene di vita quotidiana — per scoprire la poesia e l’ironia che da sempre caratterizzano la sua produzione. Non manca un approfondimento sulle contaminazioni con i grandi maestri dell’Ottocento italiano, dai quali Botero trasse ispirazione per costruire una poetica unica e inconfondibile.

La mostra al Forte di Bard è un’occasione imperdibile per avvicinarsi a uno dei protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, in un allestimento spettacolare capace di valorizzare la monumentalità e l’energia delle sue opere. Un viaggio visivo sorprendente, perfetto per appassionati, famiglie e per chiunque desideri vivere un’esperienza culturale memorabile in uno dei luoghi più iconici della Valle d’Aosta.

Un evento da non perdere, pronto a emozionare e incantare.

Quando

29/11/2025 – 06/04/2026

Tariffe

Intero: 15,00 euro
Ridotto (over 65 e 19-25 anni): 12,00 euro
Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, 0-18 anni.
La tariffa di ingresso include altri due spazi espositivi a scelta, all’interno del Forte.

Orari

Martedì-venerdì 10.00 / 18.00
Sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00
Lunedì chiuso

Aperta tutti i giorni dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Per maggiori informazioni: https://www.fortedibard.it/mostre/fernando-botero-tecnica-monumentale/

