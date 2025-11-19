Grandi risultati per il Team Riverosse ad Acqui Terme FOTO

Quattro i giovanissimi del team Riverosse presenti ad Acqui Terme per il 9° trofeo TDA.

I giovani atleti hanno percorso un fettucciato tortuoso con salite e discese reso molto difficile dall'intensa pioggia battente. Il terreno pesante e scivoloso ha creato diverse cadute ma i giovanissimi hanno combattuto fino alla fine. Buoni i risultati portati a casa: G2 Alberto Fois 6° classificato; G3 Tommaso Mersi 1° classificato; G4 Francesco Guarino 8° classificato; G6 Linda Bassan 2° classificata.

Ora li attende Castelletto Ticino sabato 22 novembre.