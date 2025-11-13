Valle Elvo in e-bike: cielo uggioso, natura e animali FOTO

Domenica uggiosa per gli appassionati delle due ruote elettriche, ma la pioggia non ha fermato il giro di allenamento condotto da Franco Bonavigo, che ha tracciato un percorso suggestivo di avvicinamento alla Serra biellese.

Il tragitto, partito da Biella, ha toccato Camburzano, la Colla di Netro e il ponte sull’invaso della diga dell’Ingagna, prima di addentrarsi nei boschi. Proprio in quel tratto la pioggia ha ripreso con intensità, ma ormai il gruppo era in movimento e ha deciso di proseguire.

Durante l’escursione, lungo il sentiero che porta verso Donato, è stato incrociato con piacere Marco Sereno, unico altro sportivo incontrato in una giornata dominata dal maltempo e dal silenzio della natura.

Raggiunta Croceserra, e con la pioggia ormai battente, la scelta è stata quella di aumentare il ritmo: via quindi lungo il Tracciolino, fino a San Carlo, da dove è iniziata la discesa che ha portato a incrociare la strada sterrata per Bagneri.

A Graglia la pioggia ha finalmente concesso una tregua e, rientrando verso la città, è arrivato anche un rasserenamento del cielo, seppur ormai a fine uscita.

Un percorso impegnativo ma appagante, chiuso con 47,12 chilometri, 995 metri di dislivello positivo e 3 ore e 2 minuti di pedalata: una dimostrazione che, anche con il maltempo, il Biellese sa regalare esperienze di pura bellezza per chi ama l’eBike e la natura.