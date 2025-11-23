Vigliano, al Teatro Erios un omaggio a De André e Guccini

Venerdì 28 novembre, alle 21, il teatro Erios di Vigliano Biellese ospiterà il concerto “De André e Guccini – Genova, l’Emilia e l’America”, un omaggio intenso e appassionato a due giganti della musica italiana, attraverso le voci e gli strumenti di chi quella musica l’ha vissuta da vicino.

Protagonisti sul palco saranno infatti i Borderlobo – Andrea Parodi, Alex “Kid” Gariazzo, Riccardo Maccabruni e Michele Guaglio – accompagnati da due ospiti straordinari: Ellade Bandini e Flaco Biondini, storici collaboratori di Fabrizio De André e Francesco Guccini.

Il concerto unirà canzoni e parole, con brani indimenticabili alternati a racconti e aneddoti che faranno rivivere lo spirito e le atmosfere di un’epoca. Un viaggio tra Genova e l’Emilia, tra poesia e impegno, con un tocco d’America nelle influenze musicali che hanno segnato le carriere dei due grandi cantautori. Ellade Bandini, batterista tra i più apprezzati in Italia, ha suonato con nomi come Guccini, De André, Mina, Lucio Dalla e Paolo Conte, contribuendo a creare il suono di molti dei dischi più amati dal pubblico.

Flaco Biondini, chitarrista argentino di lunga carriera, è stato per anni il braccio destro di Francesco Guccini, portando nei suoi arrangiamenti il calore e le sonorità del Sud America, e collaborando anche con Pierangelo Bertoli, Nomadi e De André.I Borderlobo, band con solide radici nel folk e nel cantautorato, propongono da tempo spettacoli che intrecciano musica e narrazione, mantenendo viva la tradizione dei grandi autori italiani.

“De André e Guccini – Genova, l’Emilia e l’America” si annuncia come un appuntamento di grande fascino, capace di emozionare e far rivivere, in una sera, la poesia e la forza di due voci senza tempo.