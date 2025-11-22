Biella si illumina per il Natale, accese le luminarie in via Italia FOTO e VIDEO

Come da tradizione, Biella si è illuminata a festa per il periodo natalizio. Nella prima serata di oggi, 22 novembre, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marzio Olivero, assieme alle associazioni di categoria e alla Pro Loco Biella e Valle Oropa del presidente Christian Clarizio, si è data appuntamento all'imbocco di via Italia per la cerimonia di accensione delle luminarie.

“Un ringraziamento a chi ha collaborato attivamente per questa iniziativa – sottolinea Olivero – Sono certo che in queste settimane Biella assumerà un fascino nuovo e più che mai accogliente. Sarà bello vederla piena di biellesi per le vie del centro”.

Nelle stesse ore, famiglie e giovani hanno raggiunto la pista di pattinaggio, presente in piazza Duomo, a due passi dal Battistero, per trascorrere alcuni momenti di gioia e serenità con i propri cari, in attesa della ricorrenza del 25 dicembre.