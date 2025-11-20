Finanziamenti, un milione per Pettinengo: il bilancio dell'amministrazione

L’Amministrazione comunale di Pettinengo presenta il bilancio dei primi diciotto mesi di lavoro, un periodo caratterizzato da una forte capacità di intercettare finanziamenti provenienti da bandi europei, nazionali e regionali.

Il risultato è significativo: oltre un milione di euro di risorse ottenute, a fronte di un cofinanziamento comunale complessivo di circa 165 mila euro.

Risorse che daranno vita a interventi di grande rilevanza per cultura, scuola, turismo sostenibile, sicurezza idrogeologica e valorizzazione del territorio.

Interventi finanziati

1. Teatro di Verzura – Parco di Villa Piazzo

- Importo totale: € 137.000

- Cofinanziamento comunale: € 25.000

- Fonte: Fondi europei FSC – Regione Piemonte

2. Nuova mensa scolastica – Cucina interna e messa in sicurezza

- Importo totale: € 115.000

- Cofinanziamento comunale: Totalmente finanziato

- Fonte: PNRR

3. Area sosta camper – Località Selve Marcone

- Importo totale: € 105.000

- Cofinanziamento comunale: € 45.000

- Fonte: Regione Piemonte

4. Borgata Vaglio – Messa in sicurezza idrogeologica e riqualificazione urbana

- Importo totale: € 330.000

- Cofinanziamento comunale: € 80.000

- Fonte: Regione Piemonte

L’intervento comprende opere di regimazione delle acque, messa in sicurezza del territorio e la nuova pavimentazione della piazza e di alcune vie della borgata, migliorando sicurezza, fruibilità e qualità urbana del centro storico di Vaglio Pettinengo.

5. Progetto sovracomunale “Connettere il paesaggio e la storia: un viaggio tra boschi e cultura”

Comuni coinvolti: Pettinengo (capofila), Zumaglia, Callabiana, Camandona, Veglio

- Importo totale: € 180.000

- Cofinanziamento comunale: € 15.000

- Fonte: Fondi europei FSC – Regione Piemonte

Interventi previsti: riqualificazione dell’accesso all’area pic-nic di Selve Marcone (dove sarà localizzata la nuova area sosta per i camper) panchine attrezzate, colonnine di ricarica per ebike, tavole panoramiche, bacheche informative, mappatura digitale dei sentieri, sistemazione dei percorsi boschivi.

6. Progetto “Piemonte per i Giovani”

Pettinengo è risultato vincitore e capofila del bando regionale, coordinando un partenariato composto da sette Comuni e numerose realtà associative del territorio.

Il progetto promuoverà iniziative culturali, partecipative e formative rivolte ai giovani.

7. Lavori di somma urgenza post-alluvione (aprile)

- Importo finanziato: € 60.000

- Fonte: Regione Piemonte

Interventi urgenti per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi alluvionali.

Dichiarazione del Sindaco Giovanni Blumetti: «Nell’amministrazione odierna è fondamentale la capacità di attrarre finanziamenti e di farsi trovare pronti al momento giusto. Lavorando in silenzio, con serietà e senza proclami, siamo riusciti a ottenere oltre un milione di euro di investimenti, sostenendo solo 165 mila euro di cofinanziamento comunale.

Adesso è il momento di mettere a terra le opere, trasformando questi risultati in benefici concreti per i cittadini e per il futuro di Pettinengo.

Un sentito ringraziamento va alla Giunta e a tutto il gruppo di maggioranza per l’impegno costante, la dedizione e la collaborazione a favore del nostro territorio e della comunità di Pettinengo. Grazie al loro lavoro silenzioso e responsabile siamo riusciti a raggiungere questi importanti risultati.

Un sincero ringraziamento va anche a tutti gli uffici comunali, il cui impegno, professionalità e collaborazione quotidiana sono fondamentali per la realizzazione di tutti i progetti e per la gestione efficiente dei finanziamenti ottenuti.

L’Amministrazione continuerà a lavorare con determinazione per partecipare a nuovi bandi e iniziative dedicate allo sviluppo sociale, ambientale, economico e culturale della comunità, assicurando a Pettinengo nuove opportunità di crescita e miglioramento della qualità della vita.

Desidero inoltre ringraziare la Regione Piemonte per il costante sostegno, per l’attenzione dedicata ai piccoli comuni e per la collaborazione garantita dagli uffici tecnici e politici regionali. Un supporto decisivo per la realizzazione di interventi che migliorano sicurezza, servizi e attrattività del territorio.

Nel mese di dicembre organizzeremo una riunione aperta alla comunità per rendicontare i primi diciotto mesi di mandato. Oltre ai finanziamenti ottenuti dai bandi, abbiamo realizzato ulteriori investimenti per la scuola e la messa in sicurezza del territorio comunale, utilizzando fondi propri di bilancio. La partecipazione dei cittadini è da sempre ritenuta fondamentale da questa Amministrazione, che fin dall’inizio ha scelto una politica fortemente partecipativa e trasparente.”