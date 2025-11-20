Cinture nere crescono: “Funakoshi 1976” in 7 superano gli esami di 1°-2° e 3° dan

E’ l’appuntamento di fine anno più atteso dai Karateka di Piemonte e Valle d’Aosta che, nello scorso fine settimana, si sono trovati a Leinì per espletare le prove d’esame previste per i gradi di cintura nera 1° dan e per il passaggio a 2° e a 3° dan.

Sette i candidati presentati dalla FUNAKOSHI KARATE 1976, preparati dal Maestro Damiano Rovatti, componente della Commissione Regionale Esami di Dan, tutti promossi con ottime votazioni.

Hanno superato tutte le prove previste dal programma nazionale FIJLKAM: Kihon, Kata, Bunkai, Interazioni oppositive, Propedeutici Kumite, seguiti e supportati da un pubblico attento che ha riempito il PalaMaggiore di Leinì.

Hanno ottenuto il grado di Cintura nera 1° dan: Carmine Crusco, Gioele Ludovico Acquadro e Zaccaria Coda Zabetta; il passaggio da 1° a 2° dan: Carmen Angelone; da 2° a 3°: Pier Luca Castello, Daniele Pavanetto e Luca Riello che ha anche ottenuto il miglior punteggio della sessione!

Nella foto con il Maestro Damiano Rovatti: Zaccaria Coda Zabetta, Gioele Ludovico Acquadro, Luca Riello, Pier Luca Castello, Daniele Pavanetto e, nei riquadri: Carmen Angelone e Carmine Crusco.