Biella Rugby - Accademia: tutto pronto per l'ultimo atto di Coppa Italia

Biella Rugby è pronto a scendere nuovamente in campo per l’ultimo atto della fase a gironi della Coppa Italia. Domenica, a Biella, affronterà Accademia Nazionale Ivan Francescato.

Coach Benettin vorrebbe chiudere in bellezza una competizione che ha regalato momenti intensi e sfide impegnative. Con il Campionato che presto tornerà a bussare alla porta, Brc è pronto a dare il massimo anche in quest'ultimo incontro di Coppa, conscio come sempre che il valore della vittoria non si misura solo nei punti, ma nella crescita continua del gruppo.

“Ultima partita di Coppa Italia, affrontiamo Accademia, squadra molto giovane, e altrettanto performante e talentuosa: sono i migliori giovani che ci sono in Italia, seppur con caratteristiche molto diverse da quelle dei nostri recenti avversari. Ci aspettiamo una partita meno fisica, ma più veloce e per questo abbiamo lavorato tanto in queste settimane” spiega Benettin. “Stiamo giocando tanto in questo periodo e stiamo giocando tanto in casa, dettaglio che fa sempre un gran piacere. Sarà una partita difficile, ma vogliamo finire il girone con una prestazione all’altezza della nostra crescita”.

La partita contro Accademia Ivan Francescato sarà una vetrina importante per i giovani e i meno esperti, che avranno l'opportunità di guadagnarsi spazio e fiducia in vista della stagione che verrà.

Biella Rugby è pronto a scendere in campo, con il pubblico a spingere dalla tribuna.

Calcio d’inizio alle ore 14.30.