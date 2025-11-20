Sordevolo, serata gospel con il Coro Asylum Como: “Una serata per non dimenticare”

Una serata di musica, memoria e gratitudine attende la comunità di Sordevolo. Sabato 22 novembre 2025, alle ore 20:00, la Chiesa Parrocchiale di Sordevolo aprirà le sue porte per ospitare il concerto del Coro Asylum Como, Gospel & More, un evento dal profondo valore simbolico e umano, dedicato a Laura, Andrea e Massimo, figure storiche del Mercatino degli Angeli, e a tutti coloro che negli anni hanno contribuito con passione alla crescita di questa manifestazione unica.





L’iniziativa, dal titolo “Una serata per non dimenticare”, vuole rendere omaggio a chi ha reso grande il Mercatino e continua a ispirare la comunità con il proprio ricordo.



Un tributo speciale e una sorpresa per il pubblico

Il momento centrale della serata sarà l’intensa esecuzione del brano “Total Praise”, che il coro dedicherà proprio alla memoria di Laura, Andrea e Massimo. Gli organizzatori annunciano anche una sorpresa speciale, pensata per rendere il tributo ancora più coinvolgente e toccante, in un clima di unione e spiritualità condivisa.



Gospel & More: dalla pandemia alla solidarietà

Il Coro Asylum Como, Gospel & More, nato nei mesi successivi alla pandemia di Covid-19, si è affermato rapidamente per la forza espressiva e la coesione dei suoi membri. Il gruppo fa parte dell’Associazione Asylum, impegnata in progetti di accoglienza e sostegno sociale. La loro musica, intensa e carica di emozione, trasforma ogni esibizione in un messaggio di speranza e solidarietà.



Come ricorda il significato stesso del termine Gospel (da God Spell, “Parola di Dio”), questo genere riesce a fondere gioia e commozione, trasmettendo energia e spiritualità a chi ascolta.



Un legame nato dal Mercatino degli Angeli

Il legame tra il coro e Sordevolo è nato quasi per caso: alcuni membri del gruppo appartengono ai Camperisti Selvaggi, che anni fa visitarono il paese proprio durante il Mercatino degli Angeli. Da quell’incontro è nato un rapporto autentico, che oggi si rinnova in questa serata di musica e memoria.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque desideri partecipare a un momento di comunità e riflessione, dove la potenza del Gospel si unirà al ricordo di chi ha lasciato un segno profondo nella storia di Sordevolo.



Per maggiori informazioni sul Mercatino degli Angeli e sulle iniziative in programma, è possibile visitare il sito ufficiale: www.ilmercatinodegliangeli.it

