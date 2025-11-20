 / EVENTI

EVENTI | 20 novembre 2025, 15:33

Graglia, alla scuola materna piantato un corbezzolo per la Festa dell’Albero

Graglia, alla scuola materna piantato un corbezzolo per la Festa dell’Albero

Graglia, alla scuola materna piantato un corbezzolo per la Festa dell’Albero

Una mattinata speciale quella di oggi, giovedì 20 novembre, per i bambini della scuola materna di Graglia, protagonisti della tradizionale Festa dell’Albero.

Per l’occasione, la Guardia Forestale ha donato alla scuola un corbezzolo, simbolo di biodiversità e tutela dell’ambiente, che è stato piantato nel giardino dell’istituto insieme agli alunni e alle insegnanti.

Presenti anche gli amministratori comunali, tra cui il sindaco Marco Astrua, che ha definito l’iniziativa "una bella mattinata di festa", sottolineando l’importanza di avvicinare i più piccoli alla natura e alla cura del proprio territorio.

Graglia, alla scuola materna piantato un corbezzolo per la Festa dell’Albero

Graglia, alla scuola materna piantato un corbezzolo per la Festa dell’Albero

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore