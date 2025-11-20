Graglia, alla scuola materna piantato un corbezzolo per la Festa dell’Albero

Una mattinata speciale quella di oggi, giovedì 20 novembre, per i bambini della scuola materna di Graglia, protagonisti della tradizionale Festa dell’Albero.

Per l’occasione, la Guardia Forestale ha donato alla scuola un corbezzolo, simbolo di biodiversità e tutela dell’ambiente, che è stato piantato nel giardino dell’istituto insieme agli alunni e alle insegnanti.

Presenti anche gli amministratori comunali, tra cui il sindaco Marco Astrua, che ha definito l’iniziativa "una bella mattinata di festa", sottolineando l’importanza di avvicinare i più piccoli alla natura e alla cura del proprio territorio.