Biella, Presentazione di Maria al Tempio: si celebra domani al Santuario d'Oropa

Venerdì 21 novembre si celebra ad Oropa la tradizionale Festa della Presentazione di Maria al Tempio: alle ore 10.15 avrà inizio la processione alla quale seguirà alle ore 10.30 la santa Messa presieduta dal Vescovo Farinella, nella Basilica Antica.

La memoria liturgica della Presentazione di Maria al Tempio trova la sua radice nell’usanza ebraica e nel fatto che, secondo la tradizione, Gioacchino e Anna, genitori della Vergine, avrebbero portato al Tempio Maria Bambina, per offrirla al Signore, come era consuetudine per il primogenito maschio.

Tradizionalmente, dalla fine dell’Ottocento, durante la funzione avveniva la vestizione delle Figlie di Maria: la comunità ha supportato il collegio dei sacerdoti del Santuario nello svolgimento delle funzioni liturgiche e nell’accoglienza dei pellegrini sin dal XVII secolo.

L’istituto, sorto accanto alla Basilica Antica, è stato fondato grazie alle Principesse Maria (1594-1656) e Caterina (1595-1640) di Savoia, figlie del duca Carlo Emanuele I.