Vigili del Fuoco a Brusnengo per incendio a un camino

I Vigili del Fuoco sono al momento ancora impegnati a Brusnengo per domare un incendio sviluppatosi in un camino di un’abitazione in via Forte. L’intervento è iniziato intorno alle 19 e prosegue tuttora.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sembrerebbero circoscritte alla canna fumaria e, fortunatamente, non ci sarebbero feriti. Le squadre dei pompieri stanno operando per mettere in sicurezza l’area e prevenire il rischio di propagazione dell’incendio agli edifici vicini.

Seguiranno aggiornamenti.