CTV Biella Vercelli: approvato il programma 2026

L’Assemblea degli Enti del Terzo Settore soci di CTV, riunitasi venerdì 14 novembre, ha approvato all’unanimità il Programma delle Attività 2026.

Durante l’incontro è stato illustrato il lavoro previsto per il prossimo anno, che conferma l’impegno di CTV nel supportare gli ETS del territorio attraverso azioni di promozione del volontariato, orientamento, animazione territoriale, formazione, consulenza, comunicazione e sostegno tecnico-logistico. Le slide presentate hanno mostrato una programmazione ampia e strutturata, con interventi dedicati al rafforzamento delle reti tra gli enti, al coinvolgimento dei giovani, alla qualificazione delle competenze dei volontari, al supporto nella gestione amministrativa e progettuale e all’inclusione digitale.

Nel 2026 CTV attiverà anche un Ufficio Progetti, pensato per individuare nuove opportunità di finanziamento e partecipare a bandi utili allo sviluppo di iniziative a favore del territorio.

Al termine dell’assemblea sono state rese disponibili ai soci le slide ufficiali e alcune immagini dell’incontro, consultabili nei materiali pubblicati.