Open Day al comprensivo Biella 2, le date degli incontri nelle scuole

l'Istituto Comprensivo Biella 2 invita tutte le famiglie biellesi agli Open Day dei propri plessi. Troverete tante attività dedicate ai vostri bambini, locali accoglienti e docenti pronti a rispondere alle vostre domande e curiosità.

Due le date proposte: il 27 novembre e il 3 dicembre. In particolare, il 27/11 ci sarà, presso la Secondaria di primo grado Nino Costa, un momento dedicato ai genitori per riflettere insieme sulla scuola che vorremmo, per costruire insieme la scuola di domani, mentre il 3 dicembre tutti i plessi dell'istituto saranno aperti dalle 17,30 alle 19,30: la Nino Costa a Chiavazza, l'elementare XXV Aprile; l'elementare di Pavignano; l'elementare De Amicis, gli asili di Chiavazza e Riva Petiva, Serralunga e Pavignano.



Non mancate!