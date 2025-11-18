Sport, TT Biella V2 in testa alla Serie B femminile

Nell’ultimo weekend, nei campionati a squadre maschili e femminili di Tennistavolo, il TT Biella è stato impegnato in nove incontri complessivi: cinque vittorie (in B femminile, C2, D1 e due successi in D2), due pareggi (in B femminile e in D3) e due sconfitte (in B2 e in D2). Quasi tutte le sfide, ad eccezione della D3 giocata in casa, si sono svolte in trasferta a causa dell’indisponibilità del PalaSanto Stefano, occupato per la festa dell’Oratorio.

Serie B femminile

A Villa Guardia (Como) si è disputato il secondo concentramento della Serie B femminile, che ha visto protagonista il TT Biella V2, già tra le formazioni più accreditate del girone. La giornata, seppur iniziata in salita, si è rivelata positiva.

Nel primo incontro contro una delle due squadre di casa, Lodovica Motta ha aperto la serie affrontando Perin: dopo due set vinti, alcune difficoltà in risposta hanno ribaltato l’inerzia del match, chiuso a favore dell’avversaria in cinque set. Federica Prola ha poi ceduto a Pampallona, mentre Matilde Ingravalle ha superato Castiglioni. Prola non è riuscita a prevalere su Perin, ma Motta ha riportato equilibrio battendo Castiglioni. Nell’ultimo match, Matilde Ingravalle – dopo un avvio contratto – ha ribaltato la sfida contro Pampallona, conquistando il punto del pareggio.

Nella seconda gara contro l’altro team di Villa Guardia, il TT Biella ha dominato lasciando alle avversarie un solo set. Due punti per Federica Prola e uno ciascuno per Lodovica Motta e Matilde Ingravalle. In campo per Villa Guardia Bonato, Butti e Venderev.

Risultati dagli altri tavoli hanno poi favorito le biellesi: l’Ossola, rinforzata da Postudor, ha ottenuto un pareggio, mentre la Regaldi ha superato il TT Novara. La classifica vede ora il TT Biella V2 al comando con 7 punti.

Classifica: TT Biella-V2 7; ASD TT Novara 6; G.S. G. Regaldi Novara A 4; GS Villa Guardia 4; TT Ossola2000 3; GS Villaguardia Rossa 0.

Serie B2 – Girone D

Trasferta complicata per il TT Biella Carrozzeria Campagnolo, sconfitto 5-0 dall’Area 172 a Savigliano. Solo un set conquistato da Francesco Gamba, Giacomo Forno e Matteo Passaro. Per i padroni di casa in campo Panzera, Perri e Racca.

Classifica: ASD Area 172 8; A4 Verzuolo Scotta 8; Villaggio Sport TT 6; TT Enjoy Fornoo Senza Glutine 4; TT Biella Carrozzeria Campagnolo 2; Luigi Rum Compagnia Unica 2; ASD TT Gasp Moncalieri 2; ASD CUS Torino 0.

Serie C2 – Girone A

Il TT Biella Farmacia Balestrini ha espugnato Villadossola battendo l’Ossola 5-2. Per i biellesi: doppietta di Giacomo Cenedese, due punti di capitan Luca (su Vesci e Ceciliato) e successo decisivo di Lodovica Motta su Vesci. Gli ossolani hanno segnato con Ceciliato e Cesaro, entrambi su Matilde Ingravalle.

Classifica: ASD TT Gasp Moncalieri B 6; TT Novara C 4; ASD Splendor – Unipol Di Bocchio 4; TT Biella – Farmacia Balestrini 4; G.S. G. Regaldi Novara 2; Tennis Tavolo Torino C 2; TT Ossola 2000 Rist. Terminus 0.

Serie D1 – Girone C

La TT Biella-Legno è tornata da Alpignano con una vittoria per 4-2 in un match equilibratissimo, deciso quasi interamente al quinto set. Successi di Gabriele Marfisi (due punti), Stefano Torrero e Federica Prola.

Classifica: ASD Splendor – Gentile Impianti 8; Coumba Freide B 8; TT Biella-Legno 8; Coumba Freide A 6; TT Vercelli Team Bosco 3; Valledora Alpignano Superpigiamini 2; Valledora Alpignano Top Gun 1; Sisport B 0.

Serie D2 – Girone A

La squadra TT Biella – Pizzeria Giordano ha ottenuto una preziosa vittoria: successi di Michele Motta (due), Federico Arno e dell’esordiente Alessandro Rizzo. A segno per i locali Tonini e Scodes.

Classifica: TT Ossola A Mulino San Giorgio 6; TT Oleggio B Bar Italia 61 6; TT Biella – Pizzeria Giordano 5; TT Ossola 2000 Junior 3; Baveno B 3; TT Novara A 3; San Giuseppe 1; ASD Splendor – Autogarbaccio 0.

Serie D2 – Girone C

Netta vittoria 6-0 del TT Biella – Unipol Renaldo ad Alpignano, con due match vinti in bella. In campo Andrea (capitano), Maurizio Rondi, Roberto Fazzari e Traian Muscalu. Padroni di casa con Ferrero, Cimino e Diaconu. La squadra biellese mantiene la vetta del girone.

Passo falso, invece, per il TT Biella – Barbera Auto, sconfitto a Settimo Torinese. Due punti di Hana Hamad, nessun successo invece per Carisio e per il capitano Federico Villa, entrambi fermati al quinto set. Per la Sisport in campo Colotti, Girardello, Guerrisi e Carrannante.

Classifica: ASD TT Ivrea 8; TT Biella – Unipol Renaldo 7; Coumba Freide 5; Valledora Alpignano Lions 4; TT Biella – Barbera Auto 3; Sisport A 2; TT Pontdonnas 2; Valledora Alpignano Next 1.

Serie D3 – Girone B

Il TT Biella – Reale Mutua Pelle & Bagolin aveva ottenuto un pareggio contro Coumba Freide TT Aosta nella giornata precedente.

Classifica: ASD Splendor – MB Line 6; Coumba Freide 4; Santhià 4; TT Biella – Reale Mutua Pelle & Bagolin 3; ASD TT Ivrea A 3; Enjoy Young 2; Sisport C 2.