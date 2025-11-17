Conto alla rovescia a Strona per l'edizione 2025 di Alberi Creatalizi

Si respira un'aria di grande attesa a Strona per la nuova edizione di Alberi Creatalizi, la mostra diffusa lungo le vie del centro del paese, in programma dall'8 dicembre al 6 gennaio. Un'iniziativa realizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune.
Da qui l'appello degli organizzatori a realizzare alberi speciali, frutto della fantasia dei residenti. Come indicato nelle locandine, dovrà essere compilato un apposito form e creato un albero di Natale da consegnare poi per l'esposizione della mostra. Per informazioni: 347.5501411, 366.2829927 o 015.742253.