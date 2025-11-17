Ben-essere insieme, partito a Valdilana un corso condiviso che guarda alla salute all'interazione

Per il quarto anno consecutivo riparte anche quest’anno il corso di ginnastica “Ben-essere insieme”, frutto della collaborazione fra il comune di Valdilana, l’Associazione Passaggio a Oriente odv e SAI – Sistema Accoglienza Integrazione.

Oltre al miglioramento del benessere psicofisico che l’attività sportiva innesca, il corso ha l’obiettivo di creare interazione e affiatamento tra donne di diversa estrazione, provenienza ed età. E come si ottiene? Mentre si corre, si fa stretching, si gioca, si balla, ci si cimenta in percorsi e circuiti. E’ l’obiettivo che Passaggio a Oriente con Nicoletta Gatteschi, laureata in Scienze Motorie, e l’Assessorato all’Istruzione e Sport del comune di Valdilana, si sono posti.

A partire dal 12 novembre, tutti i mercoledì, dalle 17.45 alle 19, i corsi gratuiti avranno luogo nella palestra della scuola “Mario Andrion” di Valle Mosso.