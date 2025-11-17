Mongrando avrà un DAE in piazza

“Grazie alla generosità dei commercianti locali, la nostra comunità avrà un DAE pubblico in Piazza XXV Aprile, uno strumento che può davvero salvare una vita. Sarà il primo dispositivo di 3”.
Queste le parole dell'amministrazione comunale di Mongrando, apparse sui propri canali social. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo alle 14 di sabato 22 novembre proprio in Piazza XXV Aprile.
“L’amministrazione invita tutta la popolazione a partecipare all’inaugurazione – recita la nota - Un ringraziamento speciale a chi ogni giorno sostiene la sicurezza del nostro paese”.