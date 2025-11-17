Arriva a Muzzano il laboratorio creativo di Natale per i più piccoli

Arriva a Muzzano un laboratorio creativo di Natale per i bambini dai 5 ai 12 anni. Avrà luogo nella Biblioteca Simonetti, dalle 14 alle 16 del 22 e 29 novembre mentre il prossimo 6 dicembre (dalle 15 alle 17.30) si terrà l'accensione dell'albero in piazza. Per informazioni: 347.6573612.
