Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 14 al 16 novembre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Attualità

Pedemontana, avanzano le procedure: il punto di Anas sul progetto strategico 

Cronaca

Scontro fra due auto a Sandigliano, compromesso un palo dell'energia elettrica 

Rissa aggravata a Biella: due feriti e cinque denunce 

Lessona, scontro fra auto e bici: ciclista in ospedale 

Auto finisce contro un albero caduto sulla strada, attimi di paura a Mottalciata 

Nuova raffica di incidenti, a Valdilana una persona in ospedale 

Ladri a Candelo, rubati monili in oro da una villetta 

Il ricordo di un vecchio incidente riaccende la tensione, animi accesi e minacce a Valdilana 

Eventi

Taglio del nastro Wooooow! Biella 2025, oggi e domani a Città Studi Biella 

IOLAVORO Biella 2025 chiude con oltre 2.000 persone e 2.350 offerte 

Biellese in cammino contro la violenza di genere: oggi “Passi in Comune” 

Oropa, la Sacra Effigie torna a splendere: celebrato il rito al Santuario mariano 

Cossato chiude “Passi in Comune”: biellese unito contro la violenza sulle donne 

Gran finale a Sala Biellese per la Festa di San Martino, tutti a tavola per la Bagna Cauda 

Grande partecipazione a Sordevolo per l'inaugurazione della mostra dedicata a Placido Castaldi 

Festa di San Martino a Camburzano, la tradizione è più forte del maltempo

Tollegno in Scala 2025 conquista tutti, tanti visitatori e appassionati di modellismo

A Casapinta una serata di emozioni e canti in ricordo di don Renzo Noris

Politica

Biella: “Viabilità: Prospettive per il Biellese”, le parole dei protagonisti 

Sport 

Il Salussola Volley presenta ufficialmente la squadra per la stagione 2025/26 

Non c'è partita al PalaPajetta di Biella, passa Chiavari: Teens Basket al tappeto 

A Roppolo si corre nonostante il maltempo, Biazzetti e Diaferia sono primi a “Su e Giù per Morzano” 

Il TeamVolley spaventa la capolista ma si arrende 3-1. Bellagotti: “Avremmo meritato qualcosa di più” 

Niente vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese, in Serie C passa la Val Chisone 

Calcio femminile, grande impresa per l'ACF Biellese: arriva l'8° successo di fila

Calcio, ko di misura per la Biellese: giornata no in Promozione, il Ponderano è un uragano

Dura prova per Biella Rugby in Coppa tra pioggia e Parabiago: la vittoria è ancora rimandata 

Redazione

