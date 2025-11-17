La pioggia non rovina la Festa di Ringraziamento, a Valdengo sfilata di trattori FOTO

La pioggia non ha rovinato la tradizionale Festa di Ringraziamento, organizzata dal Gruppo Agricoltori di Valdengo e Quaregna Cerreto.
Grande partecipazione nella giornata di ieri, 16 novembre, con la presenza di una cinquantina di trattori, radunati nel centro di Valdengo e partiti verso la chiesa di San Biagio per la consueta benedizione.
In seguito, il corteo ha raggiunto la piazza del Municipio per la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti. La giornata si è poi conclusa con il pranzo sociale delle 13, nella sede del Gruppo Amici Sportivi, sulle note della Banda Filarmonica di Valdengo.